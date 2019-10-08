كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد عرض فيلم "الممر".. وليد يوسف كاتب مسلسل الزيبق 2 يتمني عرضه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السيناريست المصري المتميز وليد يوسف بنشر منشور جديد له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفسيبوك، وكتب عليه وقال " عقبال الزيبق 2"، ذلك عقب عرض الفيلم التاريخي "الممر" مساء أمس.

حيث أنه يتمني عرض المسلسل التليفزيوني التاريخي "الزيبق 2" علي الشاشات التليفزيونية والذي قام بكتابة الحوار الخاص به في جرئية الأول والثاني، والذي كان مقرر عرضه منذ عام وتم تأجيله، ذلك بعد حالة الحماس والروح الوطنية التي اجتاحت في الشوارع بعد أنه قامت قناة (ON E) بعرضه لأول مرة بشكل حصري تزامناً مع الاحتفال بذكري نصر 6 أكتوبر المجيد مساء أمس.

Advertisements

جدير بالذكر أن مسلسل (الزيبق) عُرض الجزء الأول منه في عام (2017) في السباق الرمضاني، وتدور أحداث المسلسل في الفترة من عام (1998) حتي عام (2003) والقصة مستوحاه من ملفات المخابرات العامة المصرية، فهي قصة حقيقة لاحد الابطال البواسل من رجال الشرطة الشرفاء،حول شاب يدعي عمر صلاح والذي قدم دوره النجم كريم عبدالعزيز وكان يعمل فني كاميرات، تم تصويره بين مصر واليونان بشكل درامي شيق وممتع، المسلسل من بطولة كريم عبدالعزيز، شريف منسر، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، محمد شاهين، سهر الصايغ، إدوار، رامي وحيد، سلوي عثمان، هتدي الجيار.

لاقي عرض فيلم "الممر" احتفاء غير مسبوق من قبل الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه سواء رجال أو نساء أو شباب أو حتي الأطفال أثناء عرضه مساء أمس، مجتمعين حول الشاشات التليفزيونية في المنازل والمطاعم والمقاهي لمشاهدة الفيلم الحربي الذي سرد بكل مصداقية بطولات الجيش المصري العظيم في تحرير أرضه بسيناء من العدو الإسرائيلي المعتدي.

يذكر أن فيلم الممر من إنتاج هشام عبدالخالق، تأليف وإخراج شريف عرفة، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، محمود عبدالحافظ، أحمد صلاح حسين، محمد فراج، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، هند صبري، وخقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في السينمات في موسم عيد الفطر الماضي وخصل علي المركز الثاني ضمن الأفلام المشاركة في هذا الموسم، كما تم ترتيبه في التصنيف الرابع ضمن أكثر الأفلام دخلاً في تاريخ السينما المصرية.