تراند اليوم : حسين الجاسمى يطرح أحدث أغانيه الخليجية “يطول بعادهم وأبكى أغانى”

“يطول بعادهم وأبكى أغانى وأنكتب أبيات..بها من كل قصة حب جرح يضيع”.. بتلك الكلمات كشف النجم الإماراتى حسين الجسمى عن أحدث أغانيه التى تحمل أسم “أبكى أغانى” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”وحصدت الأغنية فور طرحها إشادات كبيرة من جمهور الجسمى فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، توزيع وليد فايد.

وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى أغنية “أعز الناس”، وحقق من خلالها نجاحا ملحوظا والأغنية من كلمات الشاعر سلطان بن محمد رؤية، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

يشار إلى أن حسين الجسمى يحيي حفلا غنائياً ضخماً فى دبى يوم 20 أكتوبر الجارى، بمشاركة النجمة العالمية ماريا كارى، وذلك تمهيداً لإطلاق العد التنازلى “اكسبو دبى” 2020، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة .