ياسمين الخطيب بفستان مثير مع محمد صلاح!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 01:55 صباحاً - نشرت الإعلامية والفنانة المصرية ياسمين الخطيب صورة لها، برفقة النجم محمد صلاح وذلك عبر حسابها على انستغرام. وتألقت ياسمين الخطيب في الصورة بفستان مثير يبرز معالم جسدها وعلقت على الصورة قائلة: “واخيرا اجتمعنا.. محمد صلاح GQ رجل العام 2019”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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