شاهد.. سما المصري في وصلة إغراء جديدة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 01:55 صباحاً - قدمت الفنانة سما المصري وصلة إغراء جديدة وذلك في مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تمسح ارض شقتها. وعلقت سما المصري على الفيديو قائلة: “سما المصري وطريقه الاغراء وهي بتمسح الشقه.. كده كتييير…..ودي باه طريقه جديده لمسح الشقه ونصائح مهمه للستات اللي عايزه تقلدني”. يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تظهر فيها سما المصري وهي تمسح الارض فقد نشرت سابقا فيديو مشابه حقق اكثر من مليون مشاهدة.

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