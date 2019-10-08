مصرع الممثلة الأمريكية كاساندرا والدون في حادث سير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

لقيت الفنانة الأمريكية كاساندرا والدون، وهي أول من دخل برنامج المسابقات الشهير Big Brother، حتفها عن عمر يناهز 56 عامًا.

وكانت نجمة الواقع السابقة تعمل لدى الأمم المتحدة في روما، إيطاليا، وأصيبت في رأسها في حادث سيارة في المدينة قبل شهرين ولم تستعيد وعيها مطلقًا، وفقًا لموقع deadline، توفيت في 25 سبتمبر.

وشاركت الصحفية والمذيعة الأمريكية جولي تشن التي تستضيف Big Brother على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، نعياُ يوم الجمعة لتكريم النجمة الراحلة.

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تشن كتبت قائلة: ارتاحي في سلام كاساندرا، سوف يستمر نورك في التألق في هذا العالم بسبب الطريقة التي عشت بها حياتك، أتمنى لعائلتك وأحبائك أن يجدوا العزاء والسلام.

والجدير بالذكر أنه بعد يوم من وفاة والدون، أشاد بها متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي، وقالت المتحدثة: على صعيد محزن، أود أن أقدم تعازينا إلى أسرة زميلتنا كاساندرا والدون، مديرة الاتصالات في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي وافتها المنية هذا الأسبوع”. لقد كانت زميلة متفانية.

وأكد عدد من المواقع الفنية العالمية على أن، جنازة الفنانة الراحلة ستعقد في نهاية الأسبوع المقبل في ولاية ماريلاند مسقط رأسها، بحضور العائلة والمقربين من الاصدقاء والجيران.

وكانت والدن، قد قامت بدور البطولة في الموسم الأول من برنامج Big Brother في الذي تعرضه شبكة CBS عام 2000 وحصلت على المركز السادس من بين 10.