وفاة الممثلة الأمريكية ديان كارول.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

توفت الممثلة والمغنية الأمريكية ديان كارول، وهي رائدة الممثلات ذوى البشرة السمراء فى التلفزيون الأمريكى والمعروفة عالميًا من خلال مسلسل “داينستى” الذى عرض فى الثمانينيات.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام بالولايات المتحدة على نعيها، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعى، وعلى رأسهم الإعلامية العالمية أوبرا وينفرى، حيث وصفتها بالأسطورة وأنها من مهدت الطريق إليها ولغيرها من أصحاب البشرة السمراء.

ولدت كارول ديان جونسون ، في 17 يوليو 1935 وهي ممثلة أمريكية، صعدت إلى النجومية في عروضها في بعض من أوائل أفلام الاستوديو الكبرى لاستعراض الممثلين السود ، بما في ذلك كارمن جونز في عام 1954 و Porgy and Bess في عام 1959.

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في عام 1962 ، فازت كارول بجائزة توني لأفضل ممثلة ، وهي أول امرأة سوداء ، لدورها في برودواي الموسيقية لا سلاسل.

وكان أول ظهور للنجمة الراحلة عام 1968 في جوليا ، وهو أول مسلسل على شاشة التلفزيون الأمريكي يقوم ببطولة امرأة سوداء في دور غير نمطي، وكان علامة بارزة في كل من حياتها المهنية والمتوسطة، وفي الثمانينات لعبت دور المغنية المختلطة العرق في أوبرا سلالة أوبرا الصابون.

وحصلت كارول على العديد من الترشيحات والجوائز على المسرح والسينما ، بما في ذلك جائزة جولدن جلوب عن “أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني” في عام 1968. وحصلت على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن فيلم كلودين لعام 1974.