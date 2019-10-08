أنجلينا جولي تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطفت النجمة والممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الأنفاس خلال الترويج لفيلمها الجديد Maleficent: Mistress Of Evil في مدينة روما الايطالية مع الممثلة ميشيل فايفر التي تشاركها في بطولة الفيلم.

النجمة العالمية أنجلينا جولي، ارتدت بلوزة فراشة من تصميم دار أزياء Givenchy ، وظهرت النجمة العالمية وهي تلوح بايديها للجماهير والابتسامة تملأ وجهها.

وتدور أحداث الفيلم حول تعدى “مالفيسنت” على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة.

وتحدث المفاجأة المدوية وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.