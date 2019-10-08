جلسة تصوير جديدة لدنيا بطمة احتفالا بالـ5 مليون.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير حديثة احتفالا بوصول عدد متابعي صفحتها على موقع “انستجرام” إلى 5 مليون متابع.

الفنانة المغربية ظهرت في الجلسة بفستان أحمر بسيط، وأمسكت ببالونات حملت رقم 5m” “، بالإضافة لباقة من الورود الحمراء علق عليها مجسم لرقم “5”.

دنيا شاركت جمهورها بمجموعة صور من جلسة التصوير، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت الشكر لهم، بقولها: ” شكرا على الخمسة مليون متابع حقيقي عالانستغرام احبكم شكرا لكم على الاهتمام وأنتم إضافة جميلة لحياتي”.

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زوج دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، قام بنشر صورة من جلسة تصوير زوجته على حسابه على “انستجرام”، وهنئها، قائلا: “مبروك ملكتي 5 مليون متابع وكل الشكر لكم لدعمكم”.

وكانت دنيا بطمة قد تعرضت لإحراج شديد بسبب ما فعله زوجها المنتج البحريني محمد الترك، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي في المغرب.

زوج الفنانة المغربية انفعل على الصحفيين بالمؤتمر بعد طرح سؤال خاص بخلافها مع المغنية المغربية سعيدة شرف، مؤكدا أن دنيا لن تقبل طرح أسئلة لا ترتبط بمشاركتها في المهرجان.

وأضاف أنها ترفض أي أسئلة ترتبط بحياتها الشخصية، قائلا: “أي سؤال خارج هذا النطاق سيحذف ولن تتم الإجابة عنه، واللي مش عاجبه ممكن يمشي من المؤتمر”.