ياسر جلال: لا أفهم السوشيال ميديا.. وهذا أخطر مشاهد «لمس أكتاف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفنان المصري ياسر جلال أنه يعترف بأهمية السوشيال ميديا ومواقع التواصل للفنان، ولكنه لا يحب التعامل معها ولا يفهمها.

ياسر قال إنه يخشى من رواد مواقع التواصل، وما يحدث من تزييف صفحات باسمه يزعجه جدا ويسبب له القلق.

الفنان المصري أكد أنه سعد بالنجاح الذي حققه في مسلسل «لمس أكتاف»، وأكد ان العمل سبب له أكثر من إصابة، وعرضه للمخاطر.

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ياسر اعترف ان تقديم شخصية المصارع لم يكن سهلا، ولكنه تدرب يوميا في الجيم لمدة 3 ساعات، كما أن المصارع الكبير كرم جابر ساعدة بالتدريب معه ساعة يوميا.

وعن المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها ياسر قال: « تضمن أحد مشاهد المصارعة بيني وبين كرم جابر حركة تقضي بأن يرفعني كرم الى أعلى ثم يتركني أسقط أرضاً، فلو أنني فقدت التركيز لبرهة من الزمن، لكنت قد تعرّضت لكسر في رقبتي أو إحدى فقرات ظهري».

ياسر جلال أكد أنه قدم كل مشاهد الأكشن بالمسلسل، ولكن تم الاستعانة بدوبلير في مشاهد تحطيم الزجاج لأنها خطيرة جدا.

الفان المصري قال إنه واجه العديد من الصعاب منذ دخوله الوسط الفني، ولكنه بالصبر حقق نجاحا، ويتمنى أن يستمر في العمل كممثل حتى آخر يوم بحياته.