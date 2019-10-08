تعليق نوال الزغبي على تسريب أغنية «بدك تسأل عليّ»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن تسريب اغنيتها الأخيرة «بدك تسأل عليّ»، والتي نشرت خلال الأيام الماضية عبر صفحات مواتقع التواصل الاجتماعي.

نوال الزغبي، قالت خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج “ذا تالينت”، والذي تشارك به كعضو لجنة تحكيم لاول برنامج ديجيتال لاختيار المواهب، قائلة: “كل شيء وله وقته، ويمكن لو نزلتها من 3 سنين يمكن ما نجحت، ولو نزلت كذلك في ألبوم كدا باي، ما كانت ستحقق هذا النجاح”.

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وأضافت: “صعقت عندما تم تسريبها، وحاولت كثيرًا أن نوقفها ولكن الأغنية عندما تكون ناجحة والعالم قبلتها بشكل كبير فلإنه لا يمكن منعها”.

من ناحية أخرى تشارك نوال الزغبي، في عضوية لجنة تحكيم برنامج “ذا تالينت”، وهو من إنتاج شركة روتانا، وتتكون لجنة تحكيمه من نوال الزغبي، والملحن طارق أبو جودة، والمغنّي المغربي عبدالفتاح الجربيني، وهو أول برنامج للهواة يعرض أونلاين عبر تطبيق يستخدم على الهاتف المحمول.

وكانت نوال الزغبي، قد أطلقت مؤخرًا فيديو كليب “كده باي”، والذي صورت منه 3 أغاني على طريقة الفيديو كليب وهي “صبح صبح، جوا قلبه، وكده باي”، وكلها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني وانتاج شركة روتانا.