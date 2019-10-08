عبير صبري تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري، بذكرى انتصادرات اكتوبر المجيدة، بنشر صور قديمة للرئيس الراحل أنور السادات، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

عببر صبري، قالت في تعليقها على الصور: “تكاد تكون حرب أكتوبر هي الحرب المنطقية في العصر الحديث حرب الحق ضد الباطل رحم الله الزعيم بطل الحرب والسلام أنور السادات ورحم شهداء أكتوبر ضباط وجنود مصر ..وتحية احترام وتقدير لابطال اكتوبر قاده وضباط 73”.

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يذكر أن الفنانة عبير صبري، شاركت في بطولة مسلسل “نصيبي وقسمتك 3” في قصة “براد شاي”، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد سلامة، ويشارك فى بطولة حكاية “براد شاى” هبة مجدى، هانى عادل، طونى ماهر ومي فخري ويتم تقديم الجزء الثالث من المسلسل على غرار الثاني الذي تم عرضه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك عبر 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار ابطال جدد ومخرج لكل حكاية.

وكانت عبير صبري، قد اعتمدت على اللون الأشقر طوال فترة تصويرها لدورها في المسلسل لمناسبة الشخصية التي قدمتها.