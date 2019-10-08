فيفي عبده توجه رسالة لمحمد صلاح بعد الإصابة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية فيفي عبده، رسالة خاصة للاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة الشديدة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه مع ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

فيفي عبده، قالت خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “يشفيك ويعافيك يا بو مكة إن شاء الله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ضربك، لايمني عليه وأنا آكل مصراينة، منه لله دا قاصدك تلاقيهم دفعينله علشان يصيبك”.

فيفي عبده، وجدت صعوبة في نطق اسم الفريق المنافس لمحمد صلاح، “ليستر سيتي”، الأمر الذي عرضها لبعض السخرية من قبل بعض متابعيها.

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وليست هذه المرة الاولى التي تتعثر فيها فيفي عبده، في نطق اللغة الإنجليزية رغم استخدامها لبعض المصطلحات الموحدة في الفيديوهات التي تنشرها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت قد كشفت في أكثر من حوار تلفزيوني لها أنها تستخدم هذه المصطلحات بمساعدة بناتها.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة المصرية كان مسلسل “مملكة الغجر”، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة فيه الفنانة حورية فرغلي وعدد من النجوم الشباب.