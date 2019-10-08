أحمد سعد يكذّب سمية الخشاب: لا أنظر للخلف ونسيت هذه المرحلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

تحدثت الفنانة المصرية سمية الخشاب عن طبيعة علاقتها الحالية بطليقها الفنان أحمد سعد، وذلك بعد مرور شهور على انفصالهما، حيث أكدت أنها حاليا تربطها علاقة طيبة بأحمد سعد، وأنه لا يوجد أية خلافات بينهما، وأنه أحيانا يهاتفها ليسألها عن شيء ما وهي كذلك.

وكانت المفاجأة، قيام أحمد سعد بتكذيب تصريحات سمية الخشاب، مؤكدا أنه لا ينظر للخلف، وأنه نسي هذه المرحلة مطالبا الجميع بنسيانها وعدم التحدث عنها مجددا.

سعد كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “ده كذب كذب.. أنا الحمد لله لما ببص لقدام ماببصش للي ورا خالص ولا بفكر فيه”.ونفسي ننسى المرحله دي بقي .. ويا ريت مش كل حد عايز الناس تهتم بكلامه علي السوشيال ميديا يجيب سيرتي”.

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وكانت سمية الخشاب قد أكدت، خلال استضافتها في برنامج theinsider بالعربي، أنها حاليا تربطها علاقة طيبة بطليقها أحمد سعد، وأنه لا يوجد أية خلافات بينهما، قائلة: “مافيش بينا غير كل خير، علاقتنا طيبة وأنا بتمنى له كل التوفيق في حياته وهو بيتمنالي نفس الشيء”.

وأضافت: “حلو أن يكون هناك حالة من السلام مع أشخاص اختلفت معاهم في فترة او لم تستطع تكمل حياتك معاهم ولكن تبقى المودة والأخلاق والسلام بينكم، وهو أحيانا يكلمني يسأل عن حاجة وأنا كمان لأن مافيش بيننا خلافات”.

وكانت سمية الخشاب قد انفصلت عن زوجها الفنان أحمد سعد في شهر مارس الماضي، بعد زواج استمر لمدة عامين، وأعلن أحمد سعد خبر الطلاق عبر حسابه الخاص، وتبادل كل منهما تصريحات تشوه صورة الآخر أمام جمهوره.