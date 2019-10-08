الراحلة ميرنا المهندس في آخر ظهور فني لها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة والإعلامية المصرية ميار الببلاوي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة لها برفقة الفنانة ميرنا المهندس، في آخر ظهور فني لها.

وعلقت ميار على الصورة قائلة: “الصورة دي من مهرجان شرم الشيخ كنا مجموعة كبيرة فنانين ومطربين بس الصورة دي بتوجع قلبي لإنها كانت أخر مرة أشوف فيها ميرنا المهندس اختي وصحبتي وعشرة سنين الله يرحمها”.

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يذكر أن ميرنا المهندس، رحلت عن عالمنا يوم 5 أغسطس، عن عمر 37 عامًا بعد صراع طويل مع سرطان القولون وكانت قد عانت منه خلال حياتها لفترة طويلة واختفت عن الأنظار وارتدت الحجاب خلال رحلة علاجها منه، و قرر الأطباء وقتها استئصال القولون وعادت ميرنا بصحة جيدة إلى جمهورها وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ولكن المرض عاد وداهمها مرة أخرى إلى أن وافتها المنية.

وكانت خبر وفاة ميرنا المهندس، بمثابة صدمة كبيرة لكل جمهورها وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إلى دفتر عزاء للفنانة الراحلة، وكان أخر أعمالها الفنية مسلسل “أريد رجلا”، والذي عرض بعد رحيلها بعام وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.