الفنان السوري وديع الشيخ يفقد الوعي على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السوري وديع الشيخ، لحالة انيهار على المسرح خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية في بيروت، والتي حضرها عدد كبير من جمهوره.

وديع الشيخ، فقد الوعي خلال الحفل واختل توازنه وسقط أرضًا وهرعت إليه فرقته الغنائية وقاموا بحمله وإخراجه من المسرح وتوقف الحفل.

ولم يتم الإفصاح عن الحالة الصحية لوديع الشيخ وسبب الأزمة التي تعرض لها على المسرح.

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كان الفنان وديع الشيخ، قد قام الأسبوع الماضي بتصوير حلقة جديدة مع الممثل وسام صباغ ضمن برنامج “خدني معك” الذي يُعرض على قناة OTV ، فنجا بأعجوبة خلال الفقرة التي تضمّنت تصويره أثناء قيامه بهوايته المعتادة ألا وهي ركوب “الجيت سكي”بعد سقوطه في المياة وتم نقله للمستشفى وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بعدد من الرضوض في جسده.

وديع الشيخ فنان سوري الجنسية من مواليد 1973 ويبلغ من العمر 46 عامًا، واشتهر في سوريا بأغانيه الشعبية.