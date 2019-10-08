محمد رشاد يطلق «دلع».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري الشاب محمد رشاد، فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “دلع”، عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد فترة عمل عليها استغرقت عدة أشهر.

والأغنية الجديدة من ألحان محمود أنور، وكلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق، كما يتعاون فيها مع المخرج نبيل مكاوي.

على جانب آخر تعد آخر أغنية طرحها محمد رشاد قبل (دلع) هى أغنية (إحساسي)، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، وقد حرص رشاد خلال أحدث كليبات أغانيه الأخيرة (دلع) على تذكرة جمهوره بها من خلال الإشارة لها عبر تشغيلها فى بداية الكليب، حيث ظهر وهو يسمعها.