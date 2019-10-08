شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى هريدى يكشف تفاصيل وقوفه أمام الزعيم من جديد في " فلانتينو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان مصطفى هريدى من تصوير حوالى 30 % من مسلسل "فلانيتنو" الذى يخوض به الزعيم عادل إمام السباق الرمضانى المقبل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة دلال عبدالعزيز وداليا مصطفى وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام .

مصطفى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يتعاون للمرة الثانية مع الزعيم عادل إمام فى مسلسل تليفزيونى درامى بعد تعاونه معه قبل فى مسلسل "عفاريت عدلى علام"، هذا بالإضافة إلى مشاركته معه فى عدة تجارب سينمائية أبرزها "مرجان أحمد مرجان".

وأضاف هريدى، أن بدايته مع الزعيم بدأت بمسرحية "بودى جارد" وبعدها قدم معه عدد من الأفلام من ضمنها "حسن ومرقص" و"السفارة فى العمارة" و"مرجان أحمد مرجان" .

وأشار هريدى إلى أنه سعيد للغاية بمسلسل "فلانتينو" الذى يكتبه السيناريست أيمن بهجت قمر، لأنه أول من شاركه فى كليب "أمى الحبيبة" للمطرب هشام عباس وبعدها قدم معه عدد من الأفلام منها "بحبك وأنا كمان" و"ابن القنصل" والجزء السادس من مسلسل "ليالى الحلمية" ووصفه هريدى بأفضل المؤلفين الموجودين على الساحة الفنية والغنائية .



مصطفى هريدى وايمن بهجت قمر

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واستكمل هريدى حديثه، إن المخرج رامي إمام هو الذي رشحه لمسلسل "فلانتينو" وأشار إلي إنه يحب رامي على المستوى الشخصى وتربط بينهما علاقة صداقة قوية حيث جمع بينهم قبل ذلك عدد من الأعمال منها "مسرحية بودى جارد" وفيلم "حسن ومرقص" ومسلسل "عفاريت عدلى علام" .



مصطفى هريدى ورامى امام

يجسد الزعيم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.