شكرا لقرائتكم خبر عن كل هذه العروض تجدها فى موسم الرياض.. فعاليات بلا حدود × 70 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل المملكة العربية السعودية موسما قويا الأيام القليلة المقبلة فى "موسم الرياض"، الذى يضم فعاليات مختلفة وغريبة ومتنوعة من مختلف ثقافات العالم العربى، والتى تناسب جميع شرائح المجتمع، والذى يبدأ يوم 15 أكتوبر الحالى ويستمر لمدة 70 يوما فى 12 منطقة مختلفة.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

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وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذى يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذى يحتوى على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهى وفود تركس وليالى طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

كما يضم موسم الرياض فعالية "واجهة الرياض"، و"معرض الرياض للسيارات"، و"رياض ونتر وندرلاند"، و"ملاعب الرياض"، و"الحى الدبلوماسى"، و"المربع"، و"الملز"، و"وادى نمار"، و"نبض الرياض"، و"رياض سفارى"، و"صحارى الرياض".

وفى تصريحات للمستشار تركى آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية - أكد تنوع موسم الرياض بالعديد من الفعاليات التى سيشهدها، ولن تتوقف الفعاليات عند الغناء فقط بل فهناك 2950 فعالية مختلفة تناسب جميع الشرائح الأخرى.