في أول مشاركة له.. محمد منير مفاجأة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
في أول مشاركة له بمهرجان الموسيقى العربية، يحيي الفنان محمد منير حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين، المقرر انطلاقها في الأول من نوفمبر المقبل.
وعلمت "الخليج 365"من مصادر مُقربة من منير أنه سيحيي هذا الحفل بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة شريف نور.
وتقيم إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيا بوم 16 أكتوبر الجاري للكشف عن تفاصيل الدورة وإعلان أسماء المكرمين، والنجوم المشاركين في الحفلات.
وتقام حفلات هذه الدورة على مسارح الجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية، وسيد درويش بالإسكندرية، ودمنهور، إلى جانب المسرح الكبير بدار الأوبرا.
ويبدأ محمد منير الأسبوع المقبل بروفات الحفل الذي سيحيه في نادي هليوبوليس بمدينة الشروق، والمقام تحت شعار "نعشق الحياة".
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