سيلفي راندا البحيري وإطلالة هند صبري.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها على "إنستجرام" صورة سيلفي، ظهرت فيها بفستان مطرز باللونين الأزرق والبنفسجي.

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها داخل بلكونة وسط الأشجار، مرتديًا ملابس شتوية.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس بدوية.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية، أثناء رحلتها في دبي.

هنا الزاهد

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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة من جزر المالديف، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة جمهورها على "إنستجرام" صورة سيلفي داخل سيارتها.

هند صبري

نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان فضي اللون، زينته بالإكسسورات.

ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بفستان أزرق اللون قصير.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة سيلفي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، وعلقت: "صورة تثبت كروية الأرض وكذب ادعاء البعض بأن الأرض مسطحة وليست كروية".

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جمعتها بصديقاتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.