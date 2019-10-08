محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
احتفل عدد من نجوم الفن، بفوز اللاعب المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، باختياره رجل العام في الشرق الأوسط، ووفقا للنسخة العربية من مجلة "GQ" العالمية.
ونشر عدد من نجوم الفن والإعلام بنشر صور مع صلاح في الاحتفالية التي أقامتها المجلة مساء اليوم في أبو ظبي.
ومن بين هؤلاء المشاهير، النجمة يسرا، واَسر ياسين، والإعلامية ياسمين الخطيب، والفنانة الشابة جميلة عوض، والفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود.
وأشارت المجلة العالمية في نسختها العربية الخاصة بالشرق الأوسط عبر موقعها الرسمي إلى أنه في كل مرة يخطو فيها الملعب، يوازن محمد صلاح بين توقعات وأمال بلاده، وأحلام جماهير واحد من أهم أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم ليفربول، فهو لا يحمل على عاتقه أمال جماهير بلاده فقط، بل يحمل أيضًا آمال وأحلام جماهير ليفربول في كل مباراة يخوضها مع الفريق.
وواصلت المجلة الشهيرة حديثها مؤكدة إن هذا النوع من الضغوط الذي يمكن أن يكسر رجلًا، لكن ما نعرفه كثيرًا عن صلاح أنه لن يتوقف عن مواصلة تحقيق حلمه، لهذا السبب هو رجل العام لدينا.
وأبرزت المجلة العالمية تصريحًا للاعب المصري، قال خلاله: "إذا كنت تريد النجاح، يجب أن تكون على استعداد لتعلم كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه برجل العام.. نجوم الفن يحتفلون بمحمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.