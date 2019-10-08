أحمد رزق: عرض "الممر" على التلفزيون وحد الشعب العاشق لبطولات جيشه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان أحمد رزق إن عرض فيلم "الممر" على التلفزيون وحّد الشعب المصري مجددًا حول بطولات جيشه.

وأضاف رزق، أثناء استضافته في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "الناس عايزة طول الوقت تشوف بطولات الجيش".

وتابع: "الناس اتجمعت عشان تتفرج على الفيلم، والناس شافت البطولات اللي كانت في حرب الاستنزاف، وحابب أقول إن توقيت عرض الفيلم على التليفزيون كان رائعًا، وقرار جرئ وفي وقته".

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وأضاف: "الفيلم قدم شخصيات من لحم ودم، و(بعد الحروب والثورات بيكتر الهلس)، دي جملة عميقة من المخرج شريف عرفة بالفيلم، وشخصيتي في الفيلم لم تكن نموذجًا فاسدًا، وأعتذر للصحفيين اللي شايفيين إن الدور أساء ليهم".

"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.​​