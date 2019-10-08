نبيل الحلفاوي يشيد بأداء أسماء أبو اليزيد ومحمد فراج في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء كل من الفنانة أسماء أبو اليزيد، والفان محمد فراج، ضمن أحداث فيلم " الممر".

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلًا: " مش من حقي أرتب زمايلي.. بس بعيدا عن الترتيب.. أسماء أبو اليزيد تيب مختلف وجديد على الشاشة وتتمتع بحضور محبب. ودور فراج مكتوب كويس وشخصية ملفتة".

عُرض فيلم "الممر"، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية.

والفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.