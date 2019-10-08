أحمد رزق عن "الممر": "طلعنا الجبل على رجلينا.. وكنا بنعمل حاجة وطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان أحمد رزق إن فريق عمل فيلم "الممر" كانوا يتعاملون مع الأمر باعتباره واجب وطني، مضيفًا أن حالة كبيرة من السعادة كانت تسيطر على جميع الفنانين الذين تغنوا طوال مراحل التصوير بأغاني نصر أكتوبر وكأنهم يعيشون لحظاتها.

وتابع رزق، أثناء استضافته في برنامج "كل يوم" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "كنا بنطلع الجبل اللي صورنا فيه على رجلينا، وبنشيل حاجاتنا على ضهرنا، ومكنش فيه كرفانات في الجبل، وكان المخرج شريف عرفة متخيل إن أنا آخر واحد من الفنانين هيطلع الجبل، واتفاجئ إني وراه وهو طالع الجبل".

وأضاف: "كان يلازمنا دائمًا كفنانين بالعمل الإحساس بإننا بنعمل حاجة وطنية، ولم أتدرب على مسك السلاح بالفيلم، لأن المخرج شريف عرفة قال لي عايزك تمسك السلاح وأنت مرعوب".

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وأشار رزق قائلاً: "عندنا بطولات كتير، وأتمنى من المنتجين ترجمتها في أعمال فنية".

"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة.​