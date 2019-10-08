فيديو.. إياد نصار: "سعيد وفخور بمشاركتي في الممر"

نشر النجم إياد نصار فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بعد نجاح عرض فيلم "الممر"، للمرة الثانية بعض عرضه على شاشات التلفزيون.

وأعرب إياد عن شدة فخره لمشاركته في فيلم "الممر"، قائلًا: "سعيد وفخور جدًا أني كنت جزء من هذا الفليم العظيم، فيلم الممر.. هذة الخطوة المهمة، لأننا قدرنا نعبر بأبسط الطرق

".

وفيلم "الممر" من تأليف أمير طعيمة، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، محمد

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الشرنوبي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، أمير صلاح، محمود حجازي، ألحان المهدي، عمر زهران، إنعام سالوسة، نديم هاشم، هند صبري، شريف منير، حجاج عبدالعظيم.

وتدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.