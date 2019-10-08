صور.. يسرا برفقة محمد صلاح في حفل دبي

نشرت النجمة يسرا صورة برفقة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح أثناء حضورهما حفل دبي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن النجمة يسرا شاركت سابقًا في بطولة مسلسلها "لدينا أقوال آخرى"، وهو من تأليف خالد أبو بكر، وإخراج محمد علي، وبطولة كل من شيرين رضا،

نجلاء بدري، أحمد حاتم، محمد الشرنوبي، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، لطيفة فهمي، سامي مغاوري، محمد شاهين، نهى عابدين، حازم إيهاب.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية أميرة، التي تتعرض لصدمة نفسية في الحلقات الأولى من العمل بعد فقدان إبنها في ظروف غامضة،

لذا تلجئ للذهاب لطبيبة نفسية، لأنها تعاني من اكتئاب شديد بعد فقدانه.

ومع تطور الأحداث تدخل أميرة في دوامة من المشاكل يتم خلالها اتهامها بجريمة قتل تدخلها السجن فتتأزم حالتها النفسية فيتم تحولها لمستشفى الأمراض النفسية.

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ويساندها أبنائها بمساعدة المحامي الخاص بها وصديقتها، والتي تعمل إعلامية في إحدى القنوات الفضائية.

وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي لتسطيع الكشف عن قاتل ابنها والذي يسكون مفاجأة في نهاية العمل.