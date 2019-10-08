صور.. الجيش المصرى فى عهد الفراعنة بورشة الحضارة الإسلامية

أقامت مكتبة الحضارة الإسلامية، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة حكي احتفالًا بالذكرى الـ 46 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمقر المكتبة بالقلعة، تحت إشراف السيد صالح

مدير المكتبة.

وتأتى الندوة ضمن الفعاليات التى تقيمها وزارة الثقافة، احتفالًا بأعياد النصر، وتنظمها المكتبة بالتعاون مع القسم التعليمي بالمتحف المصري، لتعريف الأطفال

بالجيش المصري عند قدماء المصريين، وكيف كان الدفاع عن الوطن وحمايته من الأعداء.

عقب ذلك أقيمت ورشة لرسم أهم ملامح نصر أكتوبر، وشارك فيها مجموعة من طلاب المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، بحضور خالد يوسف مسئول العلاقات العامة بالمكتبة.

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