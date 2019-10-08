شاهد.. سبب حذر التعامل مع شركة الريماس

حذرت غرفة صناعة السينما من التعامل مع شركة الريماس للإنتاج الفني، ونبهت على أعضاء الغرفة إيقاف التعامل معها نهائيًا لعدم سداد الشركة مديوناتها لشركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني. إيقاف التعامل معها نهائيًا لعدم سداد الشركة مديوناتها لشركة سكاي برودكشن للإنتاج الفني. وكانت نيابة الأموال العامة قد بدأت تحيقيات موسعة في بلاغات نصب ضد الشركة في مجال العقارات والإنتاج الفني والسينمائي.

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