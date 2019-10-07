شاهدوا.. نادين تحسين بيك تعترف بأسباب طلاقها وتقول: “ابنتي عقاب لي”!

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:54 مساءً - تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي وسيم الإمام، لافتة إلى أنها من طلب الانفصال عنه وفضلا أن يكونا أصدقاء.

وأكدت خلال استضافتها في برنامج “اكلناها” أن علاقتها بزوجها كأصدقاء أفضل من حياتتهما كزوجين، وقالت “هذا هو الأنسب إلينا واتفقنا على الانفصال بعد أن صار هناك برود كتير في علاقتنا”.

وأضافت: “هو محترم وراقي ولكن الانفصال كان اقتراحا في البداية والحياة صارت روتينية وأنا من وضعت حدا لهذا البرود فاقترحت الانفصال ووصلنا لهذه النتيجة”.

وكشفت أيضاً عن أن والدها كان صارما جداً في البيت، مؤكدة أنه عاقبها ذات مرة بفصلها في غرفة خاصة بعيدا عن باقي الغرف في المنزل بسبب تمردها، https://cdn.vidyomani.com/c/9/7/1/xonxdn63yubv/index.htmlوأكملت بعفوية أن ابنتها لمارا حاليا متمردة جداً وقالت: “الله بعتلي ياها عقاب لي عشان أنا كنت معذبة أهلي جاية تاخد بطار أهلي فيني”.