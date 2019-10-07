الأمن يضبط شابيْن سورييْن بعد فيديو طلب السناب وتحدي الشيشة مع الفتيات

كتب امير فتحي في الاثنين 7 أكتوبر 2019 11:54 مساءً - أكدت مصادر أن الجهات الأمنية بالرياض نجحت في القبض على شابيْن سوريي الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر قيامهما بتصرفات غير لائقة، تتمثل في اتجاه أحدهما لفتيات من أجل طلب “السناب”، إضافة لتصوير زميله وتأكيده التحرش بالفتيات، ومقاطع أخرى تُبيّن تحديهم مع الفتيات على تدخين الشيشة.



ووفقًا للمعلومات، يبلغ الشابان من العمر ٢٦ و٢٧ سنة، ويعملان في مجال الحلاقة.

وكانت مقاطع الفيديو قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، وسط مطالبات بالقبض على الشابين وتطبيق الأنظمة بحقهما.