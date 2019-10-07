أكرم حسني يشارك أحمد فهمي بطولة «تيمون وبومبا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقركل من النجم أكرم حسنى، والنجم أحمد فهمي على سيناريو “تيمون وبومبا” ليكون مسلسلهما الجديد الذى يخوضان به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما “ريح المدام” فى شهر رمضان 2017.

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم “كلب بلدى” الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل “ريح المدام” وحققا نجاحاً كبيراً، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم “الكويسين” وأيضاً مسلسل “الواد سيد الشحات”، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله “الوصية”.

وكان أحمد فهمى، قد خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “الواد سيد الشحات” من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن اخراج ، من إنتاج شركة سينرجى، وجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن “توتا”، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات.

بينما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل “الوصية” تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.