بعد انقطاع 5 سنوات.. هيفاء وهبي تعود للسينما بـ"أشباح أوروبا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعود الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى شاشة السينما بعد غياب استمر 5 سنوات، إذ كان فيلم "حلاوة روح" إنتاج عام 2014 آخر عمل قدمته.

وتراهن هيفاء على فيلمها الجديد، والذي تغير اسمه عدة مرات من "عقد الخواجة"، و"حجر الإسكندر"، قبل استقرار فريق العمل على أن يكون الاسم النهائي "أشباح أوروبا".





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ونشرت هيفاء عبر حسابها على "أنستقرام "الملصق الدعائي للفيلم والمحتمل عرضه في شهر يناير/كانون الثاني (موسم منتصف العام).

فيلم "أشباح أوروبا" يخرجه محمد عبدالرحمن حماقي، وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال وشريف يسري، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي وأروى جودة ومصطفى خاطر والفنان السوري معتصم النهار ومن إنتاج محمد الوزيري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، وسيتم تصوير أغلب أحداثه خارج مصر، وتم تأجيل تصوير الفيلم عدة مرات بسبب سلسلة من الاعتذارات كان آخرها اعتذار الفنان أحمد داوود لانشغاله بتصوير عمل فني آخر.