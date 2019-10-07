مدرب الأهلي المصري يحدد أول مطالبه الشتوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي المصري أول طلباته لمسؤولي النادي لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي ضرورة التعاقد مع مدافع جديد، لتدعيم خط دفاع الفريق.

وجاء طلب فايلر في ظل إصابة محمود متولي، المنضم حديثا من صفوف الإسماعيلي، خلال مباراة السوبر المصري التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3-2.

إصابة متولي لم تكن السبب الوحيد ولكن الغياب المتكرر بسبب الإصابات العضلية لرامي ربيعة، مدافع الفريق، إضافة إلى عدم جاهزية سعدالدين سمير للمشاركة في المباريات، كل ذلك دفع المدرب السويسري لطلب ضم قلب دفاع جديد.

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مصدر بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لـ "العين الرياضية"، أن فايلر طلب من اللجنة وإدارة التعاقدات، إعداد ملف يشمل مجموعة من المدافعين المتاح التعاقد معهم من أجل اختيار أحدهم لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط، أن تلاحم المباريات طوال الموسم، يحتاج لوجود أكثر من لاعب في كل مركز من أجل خلق منافسة بين اللاعبين ومواجهة شبح الإصابات.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط بعد مرور 3 جولات، فيما يأتي الزمالك برصيد 7 نقاط متساويا مع بيراميدز والمقاولون العرب.

