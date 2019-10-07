أحلام تستعينُ بـ"فوشيا" لتوجيه رسالة إلى صباح الجزائري.. كيف ردّت الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعانت الفنانة الإماراتية أحلام، بخبر من "فوشيا" تم نشره قبل ساعات قليلة بشأن احتفال الفنانة السورية صباح الجزائري بخطوبة ابنتها "ترف".

وأعادت أحلام، نشر صور من حفل الخطوبة وهنّأت الفنانة صباح الجزائري، ثم أثنت على جمال ابنتها "ترف" التي أخذت من جمال أمها مُتمنيةً أن تتم فرحتهم بخير وترى أحفادها.

وكتبت أحلام، في تغريدة لها عبر "تويتر": "بالتأكيد بنت صباح الجزائري تاخذ من جمال أمها الرائعة ألف مبروك وربي يتمم عليها وتشوف أحفاد أحفادها، صباح الجزائري أحبها ألف مبروك".

من جانبها ردّت صباح الجزائري على تهنئة أحلام، معربةً عن سعادتها برسالتها فقالت: "أم فاهد فرّحتي قلبي بمباركتك، ربي يسعدك ويفرحك بولادك يا أكابر ! ما تبلي بهالطلة ب ذا ڤويس، كل الحب إلك مني ومن عيلتي".

Advertisements

واحتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري بخطوبة ابنتها ترف في حفل بسيط وعائليّ، وشاركت الجزائري جمهورها بمجموعة صور من الحفل.

يُذكر أن ترف سارت على خطى والدتها وشقيقتها الكبرى رشا التقي وشاركت في بعض الأعمال الدرامية، منها الجزء الثاني من مسلسل "دنيا" بطولة أمل عرفة، بالإضافة لمشاركتها بشخصية بيسان في مسلسل ورد أسود إلى جانب والدتها.

وصباح الجزائري هي الأخت الصغرى للفنانة السورية سامية الجزائري، ولديها 3 أولاد من زوجها رباح التقي وهم: كرم، رشا وترف. وشاركت صباح في العديد من الأعمال السورية الناجحة، لعلّ أبرزها شخصية أم عصام الشّهيرة في سلسلة باب الحارة، بالإضافة لمشاركتها مؤخرًا في مسلسل "سلاسل دهب" إلى جانب الفنان السوريّ بسام كوسا، ومجموعة من الفنانين.