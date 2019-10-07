فن ومشاهير

84 فيلمًا فى الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائى

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القاهرة - لايف ستايل

تنطلق فعاليات الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، غدًا الثلاثاء، حيث يقام حفل الافتتاح في الثامنة مساءً، بمسرح سيد درويش، ويقدمه الإعلاميان بوسي شلبي وإبراهيم الكرداني.

يقام المهرجان في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري، وتشارك في المسابقات المختلفة للمهرجان 84 فيلمًا سينمائيًا، حيث تشارك في المسابقة الرسمية، التي يرأس لجنة تحكيمها الفنان محيي إسماعيل، 15 فيلمًا سينمائيًا.

كما تشارك 14 عملًا سينمائيًا في مسابقة "نور الشريف" للأفلام العربية، والتي ترأس لجنة تحكيمها الفنانة لبلبة، كما تشارك 50 عملًا سينمائيًا في مسابقة الأفلام القصيرة التي يرأس لجنة تحكيمها المخرج عماد أديب، وتشارك معه كعضو الفنانة رانيا فريد شوقي.

وتعرض خمسة أعمال سينمائية لدولة ضيف الشرف إسبانيا، أهمها فيلم حفل الافتتاح "70 ألف دولار"، وسيتم تكريم الفنان الإسباني هوجو سيلفا، والمخرج كولدوا سييرا.

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