من شمال المغرب الخليجي مشاري جمعان يطرح "خلاص روح"

كشف الفنان العماني، مشاري جمعان، النقاب عن فيديو كليب أغنيته الجديدة “خلاص روح”، وطرحها عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

وتعامل النجم العماني في هذه الأغنية التي هي من ألحانه وتوزيعه، مع كاتب الكلمات عبد الله سالم، أما الفيديو كليب فتم تصويره بعروس الشمال طنجة تحت إشراف المخرج المغربي، فيصل الحليمي، الذي سبق واشتغل معه في أغنيته المغربية “واحد من الناس”، التي لاقت استحسان الجمهور المغربي.

أغنية “خلاص روح”، تعتبر الجزء الثاني لأغنيته السابقة “واحد من الناس”، والتي صورت بدورها بمدينة طنجة تحت إشراف نفس المخرج، وجاءت لإكمال القصة الأولى، وسيتعرف الجمهور على الأسباب التي دفعته للإفتراق عن حبيبته.

اشتهر مشاري جمعان، كأفضل مصمم للرقصات الإستعراضية في الكويت، وعمل كموزع موسيقي لعدة أعمال خليجية، وصمم جميع رقصات حفل الفنان المغربي، سعد لمجرد بموروكومول، سنة 2014 بالدار البيضاء. وبدأ جمعان مشواره الفني مع فرقة موسيقية، وأصدر أول عمل له تحت عنوان “بس بس”، ليختار بعدها إكمال مشواره الفني وحيدا، ولاق دعما كبيرا من طرف الفنان، عبد الله سالم، الذي ساعده كثيرا.

Advertisements

وعن التصوير في المغرب، أكد مشاري جمعان أن سبب إختياره لهذا البلد، هو المناظر الخلابة التي تزخر بها هذه البلاد، وأن لهذا البلد وشعبه مكانة خاصة له في قلبه.

قد يهمك ايضاً:

سعد لمجرد يتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بـ "يخليك للي"

سعد لمجرد يروج لـ أغنيته الجديدة يخليك لي لي ويعلن طرحها قريبا