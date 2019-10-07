حفل يجمع حسين الجسمي وماريا كيري معا في دبي

أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن استعداده لإحياء حفل غنائي جديد في إمارة دبي، بمشاركة الفنانة العالمية ماريا كيري. ونشر حسين الجسمي عبر حسابه على Instagram صورة لإعلان الحفل، المقرر إقامته مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري. وكتب على الصورة: "احتفلوا معنا بعام واحد على انطلاق الحدث الأروع في العالم، ننتظركم ببرنامج وعرض غنائي رائع تشاركنا به الفنانة ماريا كيري .. الدخول مجاني، لكن الأماكن محدودة. يمكنكم الحصول على التذاكر اليوم في الثالثة مساءا لتنضموا إلى العد التنازلي". Advertisements قد يهمك ايضاً: حسين الجسمي سفيرًا لإكسبو 2020 دبي ويدعو للتعاون بين شعوب الأرض حسين الجسمي يطرح أغنية"أبكي أغاني"

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