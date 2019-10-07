شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يؤجل تصوير فيلمه "مش أنا" بسبب دخوله المستشفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم تامر حسنى تأجيل انطلاق تصوير فيلمه الجديد "مش أنا" لتغير شكل جسده تماماً ليتماشى مع دوره فى هذا العمل، الذى تخرجه سارة وفيق فى أول تعاون بينهما، حيث يتطلب منه مجهودا كبيرا فى التخلى عن جميع عضلاته ليصبح شابا جسده نحيف وهزيل عكس دوره تماماً فى فيلم الفلوس المقرر طرحه فى إجازة نصف العام الدراسى، والذى أعد له أكثر من 6 أشهر لتحويل جسده لشاب قوى البنيان أقرب لمدربى كمال الأجسام.

ويواجه تامر حسنى حالياً صعوبة شديدة فى التخلى عن ذلك من خلال رجيم قاس، حيث تعرض فى الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة بسبب مخالفته للرجيم الطبى مع طبيبه الخاص، إذ امتنع تماماً عن تناول الطعام لمدة 5 أيام لتحدث صدمة شديدة للجسده فيخسر وزن كبير، ولكنه أصيب بهبوط حاد وانتقل على إثره للمستشفى.

وبحسب مقربين من تامر حسنى، أكدوا أنه يمر بأزمة نفسية كبيرة بسبب مرض والده الفنان حسنى شريف، متمنين أن يعود النجم تامر لممارسة عمله بالشكل الطبيعى.

يذكر أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصر الفنان على ربيع، والفنانة ويزو، وآخرين، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامر حسنى فيلما آخر بعنوان "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.