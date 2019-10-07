شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس "الممر" لـ أحمد عز وإياد نصار بعد عرضه على قناة ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناتا "ON E" والقناة الأولى بالتليفزيون المصرى فيلم "الممر"، على مدار اليوم وأمس احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ويعد الفيلم بحسب الجمهور والنقاد أحد أبرز وأهم الأفلام السينمائية التى قدمت خلال الفترة الأخيرة، نظرا لكونه يعيدنا للأفلام الحربية والوطنية المصنوعة بشكل جيد واحترافى، وينشر ”الخليج 365”، مجموعة من الصور لأبطال الفيلم فى الكواليس أثناء فترة التصوير.

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أحمد عز وأحمد رزق في كواليس فيلم الممر



فيلم الممر



إياد نصار

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.



كواليس فيلم الممر



محمد جمعة في فيلم الممر

وتدور أحداث فيلم "الممر" عن مجموعة من أفراد الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.



إياد نصار ومحمد فراج في كواليس الممر



فريق العمل من فيلم الممر