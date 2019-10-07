شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسكندرية السينمائى: 30 دولة مشاركة فى الدورة بإجمالى 86 فيلما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مدينة الإسكندرية اليوم انعقاد المؤتمر الصحفى للإعلان عن فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور مجلس إدارة المهرجان منهم الكاتب الصحفى محمد يوسف أمين عام المهرجان والناقدة ميرفت عمر، ورئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية محمد سعد، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمهرجان.

فى البداية توجه الأمير أباظة بالشكر إلى رجال الأعمال بالإسكندرية لدعمهم الكبير للدورة الـ 35 من المهرجان بشكل كبير، كما قدم الشكر لمحافظة الإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة التى قدمت الكثير من الدعم والتعاون لخروج المهرجان بشكل يليق بمدينة الإسكندرية.

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وأضاف أباظة بأن هذا العام تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلى الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، وخاصة الفناين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

كما كشفت المدير الفنى للمهرجان ميرفت عمر عن وجود عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية أردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة فى مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالى 86 فيلما، وضيف شرف هذه الدورة هى أسبانيا، وأوضحت أن نصف الأفلام القصيرة التى تعرض بالمسابقتين يعد هذا العرض الأول لها.