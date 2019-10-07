شكرا لقرائتكم خبر عن " تيمون وبومبا " مسلسل أحمد فهمى وأكرم حسنى الجديد فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرالنجمان أحمد فهمى وأكرم حسنى على سيناريو "تيمون وبومبا" ليكون مسلسلهما الجديد الذى يخوضان به السباق الرمضانى المقبل، ويكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.



احمد فهمى واكرم حسنى

وخلال السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمى وأكرم حسنى تقديم ثنائى ناجح سواء فى العديد من الأعمال بالدراما أو السينما حيث كانت البداية بفيلم "كلب بلدى" الذى كان التجربة التمثيلية الأولى لأكرم حسنى، وبعدها تعاونا فى مسلسل "ريح المدام" وحققا نجاحاً كبيراً، وبعد ذلك ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمى فى فيلم "الكويسين" وأيضاً مسلسل "الواد سيد الشحات"، وأيضاً ظهر فهمى كضيف شرف مع أكرم فى مسلسله "الوصية".

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وخاض أحمد فهمى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ومن اخراج ، من إنتاج شركة سينرجى، وجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات.



احمد فهمى واكرم حسنى

أما اكرم حسنى فغاب عن الدراما فى رمضان الماضى بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمى، وإخراج خالد الحلفاوى، وشارك فى بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.