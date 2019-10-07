شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد يطرح أحدث أغانيه "دلع".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد رشاد فيديو كليب أغنيته الجديدة "دلع"، عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد فترة عمل عليها استغرقت عدة أشهر، والأغنية من ألحان محمود أنور، وكلمات الشاعر محمد مصطفى، توزيع محمد شفيق، كما يتعاون فيها مع المخرج نبيل مكاوي.





على جانب آخر تعد آخر أغنية طرحها محمد رشاد قبل (دلع) هى أغنية (إحساسي)، وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل، وقد حرص رشاد خلال أحدث كليبات أغانيه الأخيرة (دلع) على تذكرة جمهوره بها من خلال الإشارة لها عبر تشغيلها فى بداية الكليب، حيث ظهر وهو يسمعها.

Advertisements