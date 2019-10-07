شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يطرح ثالث أغانيه "اهربى" من ألبوم "عامل ضجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هشام عباس أغنية جديدة تحمل اسم "اهربى" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع، وتعد الأغنية الثالثة التى يطرحها "عباس"، ضمن أغانى ألبومه الجديد "عامل ضجة" المقرر طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والذى يعيده بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش".

ويقول مطلع الأغنية: "اهربى عيشى وجربى خيالك الغبى واوعى تقربى، اوعى تقربى اوعى تقربى حورى والعبى، واكتبى اكتبى لحد ماتتعبى، نفسى يبقى يضيع عمرك وتلفى من حبنا مش حاتخفى، وحاترجعيلى تتأسفى، لفى على نفسك دورى ولفى من حبنا مش حاتخفى، انا حلم حلو حايختفى".

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هشام يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسى والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

وطرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل، وطرح أيضا أغنية "حذرتك" من حوالى أسبوع والتى حققت نجاحا كبيرا.