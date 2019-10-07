شكرا لقرائتكم خبر عن صور..صناع مهرجان الجونة يحتفلون مع ”الخليج 365” بنجاح الدورة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع مهرجان الجونة السينمائى الدولى بنجاح النسخة الثالثة من المهرجان فى ندوة فنية بـ"الخليج 365"، حيث حضر عمرو منسى الرئيس التنفيذى للمهرجان والنجمة بشرى مديرة غرفة العمليات للمهرجان والمخرج أمير رمسيس المدير الفنى للمهرجان، بالإضافة إلى رويدا بيبرس مدير عام شركة POD، إلى مقر الجريدة وسط احتفاء كبير من صحفيى الخليج 365، وكان فى استقبالهم الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن ورئيس تحرير "عين".

وتحدث صناع المهرجان، خلال الندوة، عن الاستعدادات والتحضيرات التى استغرقوها للنسخة الثالثة، فضلا عن اختيار الأفلام العالمية المشاركة، بجانب الضيوف العالميين الذين حرصت إدارة المهرجان على استضافتهم، بجانب القيمة الفنية التى أضافها المهرجان لمصر وصناعة السينما، كما تحدثوا عن كواليس اختيار النجم محمد هنيدى ليتم تكريمه هذا العام، وغيرها من التصريحات التى تنشر للمرة الأولى.

وتمكن مهرجان الجونة من لفت أنظار العالم إليه رغم صغر سنوات المهرجان، إلا أن صناعه حرصوا على تقديم مهرجان ضخم يضاهى المهرجانات العالمية، كما قدموا العديد من الندوات الثقافية التى استفاد منها صناع السينما فى مصر والعالم العربى، بجانب العديد من الفعاليات الفنية والتكريمات.

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