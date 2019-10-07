فيديو| أول تعليق من إياد نصار بعد عرض "الممر" على التلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعرب الفنان الأردني إياد نصار عن سعادته بمشاركته في فيلم "الممر"، الذي عرض أمس الأحد للمرة الأولى على شاشات التلفزيون.

نشر نصار مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "أنا سعيد وفخور جدًا إني كنت جزء من هذا الفيلم العظيم الممر، تحت قيادة الأستاذ شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق".

وأضاف نصار: "هذه خطوة مهمة واللي قدرنا نعبر فيها بأبسط الطرق عن تقديرنا للتضحيات اللي قدموها الأبطال الحقيقين ولشهدائنا اللي رحلوا واللي لا يزالون يرحلوا عنا بالغدر.. إن شاء الله ربنا ينصرنا عليهم ونستمتع بالحياة".

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عُرض فيلم "الممر"، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي، وما يزال مستمرًا في العرض بالسينمات حتى الآن.

الفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.

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