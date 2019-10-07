محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة بشرى، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع ابنائها. وكتبت بشرى في تعليقها: "بحتفل بعيد ميلادى مع أولادى، ربنا يبارك فى كل الأطفال"، وأخفت بشرى ملامح أطفالها في الصورة. يُذكر أن الفنانة بشرى من مواليد 5 أكتوبر 1976.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| بشرى تحتفل بعيد ميلادها مع ابنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.