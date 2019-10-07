أمير طعيمة يوجه رسالة شكر لأبطال "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الشاعر أمير طعيمة صورًا تجمعه بأبطال فيلم "الممر"، الذي عرض أمس الأحد على شاشات التلفزيون، احتفالا بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، موجهًا رسالة شكر لأبطال العمل.

وعلق طعيمة على الصور قائلا: " شكرًا جزيلا على كل تعليقاتكم المشجعة على فيلم الممر، البلد دي كبيرة وتاريخها عظيم وشعبها أعظم، و بإذن الله تبقي بداية لأعمال تانية تليق ببلدنا".

وتابع أمير: "المخرج العبقري الأستاذ شريف عرفة كل كلمات الشكر والثناء لا تكفيك، وشكرًا بجد إنك خلتني جزء ولو بسيط من العمل العظيم ده".

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واختتم أمير طعيمة تعليقه: " شكرًا لكل زملائي وأساتذتي اللي شاركوا في العمل، ربنا اداكم تقدير الناس وحبهم عشان إنتم تعبتم بجد".

عُرض فيلم "الممر"، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي.

والفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.