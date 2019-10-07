حكيم يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حكيم صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، احتفالًا بعيد ميلاده الـ57.
وعلق حكيم على الصورة قائلا: " النهاردة عيد ميلادي، مين عايز يقولي كل سنة وأنت طيب".
ويحتفل الفنان حكيم بعيد ميلاده، اليوم، إذ أنه من مواليد 7 أكتوبر 1962.
يذكر أن حكيم، اختار أغنية "سيبونا في حالنا" ليصورها على طريقة فيديو كليب، لتكون أولى الأغنيات المصورة من ألبومه الجديد.
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