نبيل الحلفاوي يكشف عن رأيه في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على أحد متابعيه سأله عن رأيه في فيلم "الممر" للمخرج الكبير شريف عرفة.

وكتب الحلفاوي: "شاهدته اليوم.. عمل جيد جدا.. بذل فيه جهد كبير (واسألوني أنا)، ربما كان يمكن اختصار الحوار في بعض المشاهد وتعديل صياغته في البعض الآخر، لكن في هذه النوعية من الأفلام يمكن ألا نتوقف كثيرا أمام بعض التفاصيل الفنية.. الأهم هو مدى تحقيق الهدف.. وقد تحقق بنجاح، تحية وتقدير لكل من شارك".

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وعُرض فيلم "الممر"، أمس الأحد لأول مرة على شاشة قناة "ON E"، تزامنًا مع الاحتفال بانتصارات أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دور العرض المصرية، منذ عرضه في عيد الفطر الماضي.

والفيلم بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة. وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.