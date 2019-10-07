عرض 86 فيلمًا من 30 دولة.. تفاصيل الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شهدت مدينة الإسكندرية ظهر اليوم انعقاد المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة ال35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور مجلس إدارة المهرجان ومحمد سعد رئيس هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال الداعمين للمهرجان.

في البداية توجه الأمير أباظة بالشكر إلى رجال الأعمال بالإسكندرية لدعمهم الكبير للدورة ال 35 من المهرجان بشكل كبير، كما قدم الشكر لمحافظة الإسكندرية وهيئة تنشيط السياحة بقيادة أ. محمد سعد الذي قدم الكثير من الدعم والتعاون لخروج المهرجان بشكل يليق بمدينة الإسكندرية.

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وأضاف أباظة بأن هذا العام تستضيف دار الأوبرا "مسرح سيد درويش" حفلي الافتتاح والختام، كما سيتم تكريم عدد كبير من الفنانين العالميين والعرب والمصريين، وخاصة الفنانين من أبناء الإسكندرية، حيث يكرم هذا العام الفنان محمود قابيل والفنان محمد فاضل من أبناء المدينة الساحلية.

كما كشفت ميرفت عمر المدير الفني للمهرجان عن وجود عرض أول لعدد من الأفلام العالمية مختلفة الجنسيات؛ مصرية وأردنية وفلسطينية وسورية، كما تُشارك 30 دولة في مسابقات المهرجان هذا العام بإجمالي 86 فيلمًا، وضيف شرف هذه الدورة هى إسبانيا، وأوضحت أن نصف الأفلام القصيرة التي سيعرضها المهرجان ستعرض لأول مرة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة غدًا الثلاثاء 8 أكتوبر حتى 13 من الشهر نفسه.